La cour d'appel de Liège a reporté en mai prochain l'examen du dossier des sept anciens membres du conseil d'administration de Publifin qui avaient été acquittés en décembre 2019 de faits de prise d'intérêt et de détournements commis par une personne exerçant une fonction publique. Plusieurs audiences seront nécessaires pour juger le dossier avant la fin de l'année judiciaire.

Le procès devant le tribunal correctionnel de Liège avait eu lieu à la suite du scandale dit "Publifin", qui avait éclaté en 2016 lorsqu'on avait découvert que les membres des comités de secteur de l'intercommunale Publifin étaient rémunérés pour des réunions auxquelles ils ne participaient pas ou peu.

Le dossier s'était toutefois vidé de sa substance car la majorité des prévenus s'était acquittée d'un règlement à l'amiable avec le parquet.

Il restait sept prévenus qui avaient comparu: Georges Pire, André Denis, Jean-Marie Gillon, Robert Botterman, Pol Guillaume, Pierre Stassart et Catherine Maas. Aucun n'avait fait partie de ces fameux comités de secteur mais ils avaient été membres du conseil d'administration de Publifin. A ce titre, ils avaient créé les comités, décidé de leur composition et prolongé leur durée de vie, commettant des infractions aux yeux du ministère public. Mais le tribunal avait finalement acquitté les sept derniers prévenus.

L'affaire doit être rejugée par la cour d'appel. Après une première séance d'introduction qui avait eu lieu en juin, l'affaire avait été fixée à ce jeudi. Mais les différentes parties ont été informées du report de l'audience, avec un calendrier d'examen de l'affaire reporté à plusieurs audiences en mai et juin prochain.

