"Sans Albert Frère, nous aurions peut-être une grande banque belge"

Décédé le 3 décembre à l'âge de 92 ans, l'homme d'affaires carolo devenu l'homme le plus riche de Belgique aura souvent mis fin à l'aura belge des grandes entreprises entre ses mains. Même si les négligences de l'Etat et les mutations de l'Europe l'y ont bien aidé, comme le rappelle l'historien Vincent Delcorps (UCLouvain et Ihecs).