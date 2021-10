Le jury de la cour d'assises de Liège a déclaré Sami Haenen coupable d'avoir commis un délit de presse et des menaces. Ce Flémallois âgé de 34 ans était poursuivi pour avoir posté différentes publications sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il manifestait sa haine à l'égard des femmes.

L'accusé avait proféré des menaces d'attentat à l'égard des femmes ou des féministes et avait incité à la haine ou à la violence envers les femmes. Les faits s'étaient déroulés entre le 12 et le 19 octobre 2020. Sami Haenen promettait de devenir "le nouveau Elliot Rodgers", un tueur de masse. Dans ses différents messages, Sami Haenen affichait une haine viscérale envers les femmes et les féministes.

Trois questions étaient soumises au jury. La première, qui constitue le délit de presse, concerne des menaces écrites diffusées sur Facebook envers les féministes et la majorité des femmes. Les deux autres questions ne constituent pas le délit de presse. Elles sont relatives à des menaces contre les femmes à travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et une incitation à la haine envers les femmes diffusée à travers une vidéo sur les réseaux sociaux. Le jury l'a déclaré coupable d'avoir commis un délit de presse en menaçant par écrit sur Facebook les féministes et la majorité des femmes.

Le jury l'a également reconnu coupable de menace verbales à l'égard des femmes qui le critiquaient à travers ses vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Pour ces deux préventions retenues, le jury a retenu que les propos formulés par Sami Haenen sont de nature à inspirer une menace sérieuse.

Sami Haenen a par contre été acquitté de la prévention d'incitation à la haine, ses injures virulentes ne constituant pas aux yeux des jurés une incitation à la haine ou à la violence.

