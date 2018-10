Rupture du cordon sanitaire : La mousse au chocolat raciste qui fait reculer Bart De Wever

Cependant, une ancienne publication Facebook risque de compromettre son projet. Lundi soir, la VRT a diffusé une photo d'enfants africains publiée sur le compte Facebook de D'haeseleer accompagnée de la légende "Je me suis levé tôt pour faire de la mousse au chocolat pour notre festin Breughel. 'Et faite maison...'" La photo a été montrée lors d'un débat entre les six présidents des principaux partis flamands : Wouter Beke (CD&V), John Crombez (sp.a), Bart De Wever (N-VA), Gwendolyn Rutten (Open VLD), Meryem Almaci (Groen) et Tom van Grieken (Vlaams Belang).

Sub zéro

Tous ont qualifié la publication de "répugnante". Pour Bart De Wever, elle anéantit les chances d'une alliance entre son parti et la liste de Guy D'haeseleer à Ninove. "Je l'ai reçue aujourd'hui. J'ai contacté nos personnes au niveau local. Les chances que les négociations entre elles et Forza Ninove aboutissent sont évidemment 'sub zéro' depuis que nous avons vu cette photo. Mais 40% des gens ont voté pour lui. Il faut lui donner la chance de se racheter".

Tom Van Grieken, le président du Vlaams Belang, défend Guy D'haeseleer. "C'est une photo d'il y a deux ans. Ce n'est pas mon humour préféré. Mais va-t-on réduire tout le programme de Forza Ninove à une publication Facebook de mauvais goût ? C'est ridicule". Il ajoute qu'être membre du Vlaams Belang "est un péché que l'on doit porter toute sa vie, alors que si on a fraudé et brûlé de l'argent, il n'y a pas de problème."

Riz au lait

Interrogé par la chaîne de télévision VTM, D'haeseleer affirme qu'il s'agit d'une annonce ludique du festin annuel du parti. "Nous avions aussi une photo de Chinois pour annoncer que le riz au lait était prêt. Nous avions aussi une photo de poules à la dioxine pour illustrer le poulet", se défend-il.

Il déplore le buzz autour de la photo et affirme que "les nombreuses personnes de couleur présentes au festin comprennent, elles, l'humour de l'annonce, contrairement à la presse". "Je suis convaincu que si nous laissons ces publications Facebook retirées de leur contexte de côté, nous verrons beaucoup de correspondances avec la N-VA, et nous pourrons focaliser là-dessus", conclut-il, avant de publier une nouvelle photo censée démontrer qu'il n'est pas raciste.