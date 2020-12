"Ex-président de la FGTB depuis sept mois": c'est ainsi que se présente, sur le réseau Linkedin, Robert Vertenueil, aux manettes du syndicat socialiste entre juin 2018 et juin 2020.

Voilà désormais Robert Vertenueil, ancien président de la FGTB, à la recherche d'un emploi, ainsi qu'en atteste le message posté sur le réseau professionnel Linkedin. "Je suis ouvert à toutes les propositions, dit l'intéressé. La FGTB m'a dit qu'elle avait cherché un poste à me proposer mais qu'elle n'avait rien trouvé. J'ai fait mon temps et broyer du noir ne sert à rien. Je suis sans amertume." Depuis son départ de la présidence du syndicat, Robert Vertenueil a brièvement travaillé comme conseiller au cabinet de la ministre fédérale des pensions, Karine Lalieux (PS). Il a demandé à être déchargé de cette mission "tout récemment". La carrière syndicale de Robert Vertenueil s'était brusquement interrompue, en juin dernier, après qu'il eut rencontré le président du MR, Georges-Louis Bouchez, et plus encore après la parution, dans le journal Le Soir, d'un entretien commun qui avait appelé à "un nouveau pacte social". L'événement était resté en travers de la gorge d'une bonne partie des membres de l'appareil syndical. L'une après l'autre, les centrales de la FGTB, dont la Centrale générale dont il était pourtant issu, lui avaient alors retiré leur confiance. Le 9 juin dernier, son éviction de la présidence était actée. Ainsi prenait fin la carrière syndicale que ce Nivellois avait entamée en 2006, comme secrétaire régional Brabant wallon de la Centrale générale.