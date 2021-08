Le gouvernement fédéral a reconnu une "crise d'approvisionnement" de diesel, mazout et essence pour la région de Liège, ce qui permet au gouvernement d'intervenir si nécessaire en cas de pénurie de pétrole ou de produits pétroliers.

En raison des récentes inondations, ces stocks de pétrole sont très bas et l'approvisionnement est sous pression en région liégeoise. Les dépôts de production pétrolière de Wandre ne peuvent plus être approvisionnés. Les stocks de diesel sont déjà épuisés, ceux d'essence et de fioul domestique sont à un niveau très bas. Il existe donc un risque réel que la pénurie de diesel et de mazout paralyse les opérations des services d'urgence et des services de compensation, entre autres. C'est ce qu'a indiqué la ministre de l'Energie Tinne Van der Straeten (Groen) dans un communiqué.

"Aucun risque"

La reconnaissance fédérale de la crise d'approvisionnement permet à la ministre de l'Energie Van der Straeten d'ordonner à l'APETRA qui gère les stocks stratégiques de pétrole de la Belgique de libérer temporairement les stocks de diesel, d'essence et de mazout. La reconnaissance de la crise de l'offre est valable pour une période de 30 jours, du 1er août au 1er septembre 2021. Selon la ministre Van der Straeten, les services d'urgence et de nettoyage doivent pouvoir faire leur travail et l'approvisionnement ne doit pas être compromis. "Nous ne pouvons prendre aucun risque avec l'approvisionnement", déclare la ministre. "En reconnaissant une crise d'approvisionnement en région liégeoise, le gouvernement permet d'intervenir si nécessaire. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre qu'il soit trop tard, car pour les personnes touchées à Liège et dans les environs, il n'y a pas de temps à perdre", a déclaré la ministre.

