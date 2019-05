"Les élections devraient être une fête de la démocratie, mais certains n'y prennent pas part : lors des communales d'octobre dernier, plus d'un million de Belges n'ont pas voté, ont voté blanc ou ont voté nul." Armées de ce constat, deux journalistes de la VRT s'adressent aux responsables politiques dans une nouvelle série documentaire intitulée Blanco (1).

Tout au long des trois épisodes, diffusés par Canvas avant le triple scrutin du 26 mai, Phara de Aguirre et Nahid Shaikh parcourent la Belgique, un des rares pays européens où le vote est obligatoire. Leur but : trouver les citoyens/nes qui ont choisi de ne pas offrir leur voix à un parti, leur donner un visage, et la parole, pour mieux comprendre leurs motivations. Si ces électeurs/trices étaient réuni(e)s, ils/elles constitueraient le deuxième plus grand parti du pays. Il n'a donc pas été difficile de les dénicher, d'autant qu'ils/elles se retrouvent dans toutes les couches sociales, e...