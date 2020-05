Mercredi dernier, le Conseil national de Sécurité a décidé de permettre une reprise très limitée des contacts sociaux. Depuis le 10 mai, chaque foyer a le droit de recevoir quatre personnes, toujours les mêmes, afin d'éviter au maximum la propagation du virus. Si la directive paraît simple, certains ne l'ont pas tout à fait comprise, notamment la ministre de la Santé Maggie De Block.

Invitée dans l'émission dominicale de la VRT, De Zevende Dag, la ministre de la Santé publique Maggie De Block (Open VLD) a raconté qui elle comptait voir dimanche dernier, jour de la Fête des mères. Interrogée sur qui elle recevra dans sa bulle, elle répond : "Certainement ma mère, et ma fille enceinte, mon fils viendra plus tard". Immédiatement, des internautes lui ont reproché de mélanger plusieurs "bulles".

Idéalement, un foyer reçoit en effet un autre foyer, et inversement. Et les membres de ces deux foyers ne voient personne d'autre, ils restent à l'intérieur de la grande bulle qu'ils ont créée. Le principal, c'est donc de rester à l'intérieur de sa bulle agrandie, et de ne pas fréquenter d'autres personnes. Si Maggie De Block reçoit sa fille et sa mère, elle "mélange" trois bulles, vu qu'il s'agit de trois foyers différents.

Finalement, la ministre a décidé de rendre visite à sa mère en compagnie de sa fille, en respectant les consignes de prudence. Cependant, cette solution ne revient-elle pas au même que de recevoir sa fille et sa mère chez elle ? "C'est effectivement le problème, cette règle de quatre de personnes est difficile à comprendre et à expliquer", a déclaré Steven Van Gucht au quotidien Het Nieuwsblad.

Pour simplifier, et limiter les risques au maximum, les virologues recommandent par conséquent de ne pas mettre en contact plus de deux foyers, même si en principe il est permis de recevoir quatre personnes issues de plusieurs ménages. "La règle permet plus que cela, mais il est facile de vendre de cette façon", déclare Van Gucht, qui avait déjà demandé d'éviter de recevoir quatre personnes issues de quatre foyers différents.

Un ménage, peu importe sa taille, est autorisé à accueillir à son domicile jusqu'à quatre personnes. Ces quatre personnes sont toujours les mêmes. Celles-ci font partie ou non d'un même ménage. Quand une personne d'un ménage est invitée au domicile d'une autre personne, c'est l'ensemble de son ménage qui s'engage et même si elle se rend seule au rendez-vous. Les membres du nouveau "groupe" ainsi constitué ne peuvent pas recevoir à leur domicile d'autres personnes ou être reçus par d'autres personnes, stipule l'Arrêté ministériel du 8 mai 2020. Même si Maggie De Block n'a pas respecté les recommandations des virologues, elle n'a pas enfreint la loi en se rendant chez sa mère en compagnie de sa fille.

Dimanche, Steven Van Gucht a réitéré ses craintes à l'égard des contacts qui ont lieu dans la sphère privée. "Les contacts à risque sont ceux avec les personnes avec lesquelles nous sommes les plus familiers. Les magasins peuvent être bien organisés: port du masque, maintien des distances, équipement pour protéger le personnel, etc. J'ai plus peur des contacts privés", a-t-il dit.

