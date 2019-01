Rétro 2018 : Philippe Moureaux, quatre décennies de vie politique

Il est mort deux jours après Jean-Pierre Van Rossem, et ce compagnonnage dans la mort de l'histrion et de l'historien, de l'escroc et de l'expert, du bouffon et du bretteur, du voleur et des valeurs, dit beaucoup du paradoxe que fut Philippe Moureaux. Fils d'un notaire et ministre libéral initié au marxisme par des gens de maison en gants blancs, grand bourgeois implanté à Molenbeek-Saint-Jean pour garder la commune socialiste, anticlérical promoteur d'une loi contre le racisme en 1981 qui s'opposa dix années...