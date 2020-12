Près de 8.000 passagers par jour en provenance de zones rouges pourront être testés à partir de ce 1er janvier à Brussels Airport, annonce jeudi le laboratoire privé Eurofins. La capacité de tests va ainsi y être quadruplée afin de soutenir les mesures prises mercredi par le Comité de concertation pour éviter une nouvelle augmentation du nombre d'infections de Covid-19. Un deuxième lieu de tests sera créé dans le hall des arrivées et un drive-in sera également organisé, détaille, de son côté, l'aéroport.

Les résidents en Belgique de retour d'une zone rouge et y ayant séjourné plus de 48 heures doivent désormais obligatoirement se soumettre à un test PRC le premier jour et le septième jour de la quarantaine. À partir du 2 janvier, les personnes recevront à leur retour un SMS qui leur permettra de se présenter dans un centre de test.

À Brussels Airport, la capacité de test sera dès lors encore accrue pour permettre aux voyageurs arrivant en Belgique de se faire tester d'emblée volontairement. Eurofins, qui y dispose d'un laboratoire de test Covid-19 depuis septembre dernier et y en a déjà réalisé 65.000, va augmenter sa capacité. De 2.000 tests PCR par jour ou 125 par heure entre 3h30 et minuit, les partenaires de ce Test Centre, Ecolog et Eurofins, vont passer à 8.000 dans les prochains jours. Dès ce vendredi 1er janvier, il sera en effet possible de réaliser 300 tests par heure.

Samedi, un deuxième lieu de test sera installé dans le hall des arrivées de l'aéroport. Cela permettra d'augmenter encore la capacité à environ 500 passagers par heure au total. Enfin, dans le courant de la semaine prochaine, une installation de tests en plein air ('drive-in') sera mise en place à Brussels Airport pour offrir encore plus de capacité.

Ces jeudi et vendredi, 4.000 passagers y sont attendus chaque jour à l'arrivée. Il y en aura ensuite 7.000 samedi, puis 8.000 dimanche. L'aéroport prévient donc du risque de files d'attente. Les tests à l'arrivée, obligatoires pour les voyageurs de retour de vacances des zones rouges, ne sont cependant possibles que pour les détenteurs d'un code d'activation ou d'un SMS des autorités compétentes. Ils seront alors gratuits.

Toute personne souhaitant se faire tester à l'aéroport est tenue de s'inscrire au préalable en ligne sur https://brusselsairport.ecocare.center/ avec ses données d'identité et le code d'activation du gouvernement, rappelle Brussels Airport. Après l'inscription en ligne, un code QR sera envoyé pour se rendre au Test Centre.

