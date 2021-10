Retour en images sur la grande Marche pour le climat

Une grande Marche pour le climat s'est déroulée dimanche après-midi à Bruxelles, après un an et demi de quasi-absence dans les rues en raison du contexte sanitaire. Quelque 25.000 personnes étaient présentes, selon le comptage de la police, mais les organisateurs estiment à plus de 50.000 le nombre de participants.

