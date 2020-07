Les autorités se sont accordées sur la stratégie en ce qui concerne l'accompagnement des personnes qui reviennent de "zones de risque". Des codes couleur ont ainsi été définis. Différentes zones, pays concernés, règles de quarantaine et de dépistage... Le point.

L'approche générale en matière de restrictions/recommandations de voyages transfrontaliers se différencieront entre zones rouges, oranges et vertes (voir infographie en fin d'article).Ces codes sont publiés sur le site des Affaires étrangères.

Zone rouge

Ce sont les zones reconfinées par le pays en question. La liste pourra être élargie aux zones considérées comme étant à très haut risque sur base de critères épidémiologiques objectifs, y compris au sein de la zone Schengen +.

Pour ces zones, la Belgique émet une interdiction formelle de voyage. Les voyageurs qui reviendraient de ces zones seront traités comme "high risk contacts", ce qui signifiera qu'ils devront obligatoirement se soumettre à un dépistage et une quarantaine.

Zone orange

Ce sont les zones pour lesquelles un risque sanitaire élevé est constaté sur la base de critères épidémiologiques objectifs.

Pour ces zones, la Belgique déconseillera fortement les voyages. Il sera demandé aux voyageurs qui reviendraient néanmoins de ces zones de se soumettre à un dépistage et une quarantaine.

Zones verte

Ce sont les zones pour lesquelles aucun risque ou un faible risque sanitaire est constaté sur la base sur des critères épidémiologiques objectifs.

Pour ces zones, aucune restriction particulière ne sera émise. Les recommandations de prudence restent toujours d'application.

