Report du Brexit : Guy Verhofstadt passera-t-il à côté d'un haut poste européen ?

Kamiel Vermeylen Journaliste Knack.be

À présent que les Britanniques ont bénéficié d'un report flexible du Brexit, ils sont susceptibles de participer aux élections européennes. Au sp.a et à la N-VA, on espère jouer à saute-mouton avec le CD&V et l'Open VLD.

Guy Verhofstadt