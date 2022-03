Depuis l'annonce, les fournisseurs de mazout sont débordés d'appels.

Il est inutile de contacter son fournisseur concernant la réduction de 200 euros sur le mazout de chauffage décidée par le gouvernement, les modalités n'ayant pas encore été définies, souligne mercredi Johan Mattart, directeur de la fédération des négociants en combustible Brafco. "Depuis l'annonce, les fournisseurs sont débordés d'appels", explique-t-il.

Le cabinet du ministre de l'Économie Pierre-Yves Dermagne (PS) discutera des modalités de la mesure mercredi après-midi. "Il y a encore beaucoup d'incertitudes. Pour nous l'important est que ce chèque mazout soit équitable et imperméable à la fraude, que les commerçants n'aient pas à le préfinancer et que la charge administrative soit la plus faible possible", indique la fédération.

