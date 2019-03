Recouvrement à l'amiable : les huissiers gonflent souvent la facture de façon abusive

Vingt-deux euros trente. Etait-ce un oubli ? Une tentative de resquiller ? Une détresse financière ? Toujours est-il que madame Robert (appelons-la ainsi) n'avait pas honoré cette facture de l'Institut Jules Bordet, datant du 30 novembre 2014. Et personne ne lui avait rien réclamé, jusqu'à cette lettre d'huissier. Puis cette autre, et encore cette autre... Et ce dernier avertissement avant convocation au tribunal, datant d'avril 2017. Deux ans et demi plus tard, les 22,30 sont devenus 99,18 euros. Un tout petit peu à cause des intérêts (0,53 euro, voir document en page 32), davantage en raison de la majoration forfaitaire (25 euros) prévue dans les conditions générales. Beaucoup, surtout, via les frais réclamés en sus par l'huissier.

...