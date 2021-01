La police a procédé dimanche à 488 arrestations administratives à Bruxelles, où des manifestants ont bravé l'interdiction de rassemblement pour protester contre les mesures covid.

Près de 500 personnes ont été arrêtées préventivement dimanche à Bruxelles pour empêcher deux manifestations interdites par les autorités contre les mesures anti-Covid, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police locale.

"488 personnes ont été arrêtées administrativement", principalement aux abords des gares de la capitale belge, a précisé ce porte-parole. Elles ont commencé à être libérées vers 15h.

Une place située devant la gare centrale, où la mobilisation était la "plus large", a dû être évacuée, a-t-il ajouté. Parmi les personnes présentes figurent "des supporters de cinq ou six clubs" de football belge flamands et wallons.

Outre la gare centrale, les manifestants étaient appelés sur les réseaux sociaux à se rassembler à l'Atomium, un monument emblématique de la ville, où quelques dizaines de personnes étaient présentes.

La police a twitté des photos des objets récupérés sur certaines personnes arrêtées : couteaux, pétards, feu de bengale, gants renforcés ou encore un protège-dents. "Pas des objets pour un rassemblement pacifique", a-t-elle commenté.

Qu'avaient en poche certaines personnes qui sont venues #Bruxelles aujourd'hui? Une catapulte, des couteaux, des pétards, du feu de bengale, des gants renforcés et un protège-dents. Mais pas des objets pour un rassemblement pacifique et donc nous retirons ces objets de la rue. pic.twitter.com/3xtXaRTviu — PolBru (@zpz_polbru) January 31, 2021

"Nous rappelons qu'il n'y a aucune autorisation pour venir manifester ce dimanche", avait-elle insisté sur le même réseau social.

"Les personnes qui ont malgré tout l'intention de manifester à Bruxelles aujourd'hui seront abordées, dissuadées de rester et, si nécessaire, arrêtées administrativement", avait-elle prévenu.

Pays-Bas

Aux Pays-Bas, des émeutes ont eu lieu ces derniers jours contre l'instauration d'un couvre-feu pour faire face au Covid-19.

Dimanche à Apeldoorn, dans le centre, quelque 400 protestataires se sont dispersés pacifiquement après une manifestation autorisée par le maire de la ville.

A Amsterdam, une importante présence policière a mis fin à une manifestation essentiellement pacifique, mais illégale, contre les mesures anti-Covid.

La police avait auparavant arrêté une trentaine de personnes à proximité "en raison du risque de trouble à l'ordre public", selon les médias néerlandais, après un arrêté d'urgence du conseil municipal interdisant toute manifestation autour de la célèbre place qui abrite les musées Van Gogh, Rijks et Stedelijk.

© Belga

Près de 500 personnes ont été arrêtées préventivement dimanche à Bruxelles pour empêcher deux manifestations interdites par les autorités contre les mesures anti-Covid, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police locale."488 personnes ont été arrêtées administrativement", principalement aux abords des gares de la capitale belge, a précisé ce porte-parole. Elles ont commencé à être libérées vers 15h.Une place située devant la gare centrale, où la mobilisation était la "plus large", a dû être évacuée, a-t-il ajouté. Parmi les personnes présentes figurent "des supporters de cinq ou six clubs" de football belge flamands et wallons.Outre la gare centrale, les manifestants étaient appelés sur les réseaux sociaux à se rassembler à l'Atomium, un monument emblématique de la ville, où quelques dizaines de personnes étaient présentes.La police a twitté des photos des objets récupérés sur certaines personnes arrêtées : couteaux, pétards, feu de bengale, gants renforcés ou encore un protège-dents. "Pas des objets pour un rassemblement pacifique", a-t-elle commenté."Nous rappelons qu'il n'y a aucune autorisation pour venir manifester ce dimanche", avait-elle insisté sur le même réseau social."Les personnes qui ont malgré tout l'intention de manifester à Bruxelles aujourd'hui seront abordées, dissuadées de rester et, si nécessaire, arrêtées administrativement", avait-elle prévenu.Aux Pays-Bas, des émeutes ont eu lieu ces derniers jours contre l'instauration d'un couvre-feu pour faire face au Covid-19.Dimanche à Apeldoorn, dans le centre, quelque 400 protestataires se sont dispersés pacifiquement après une manifestation autorisée par le maire de la ville.A Amsterdam, une importante présence policière a mis fin à une manifestation essentiellement pacifique, mais illégale, contre les mesures anti-Covid.La police avait auparavant arrêté une trentaine de personnes à proximité "en raison du risque de trouble à l'ordre public", selon les médias néerlandais, après un arrêté d'urgence du conseil municipal interdisant toute manifestation autour de la célèbre place qui abrite les musées Van Gogh, Rijks et Stedelijk.