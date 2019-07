La société E.K.E, en concertation avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca), a décidé de rappeler mardi plusieurs lots d'oeufs bio des marques Delhaize bio, Carrefour bio, Cora et Match Nature bio, Delfood et Bidfood bio, Intermarché bio Moisson, Lambrechts bio E.K.E et The Egg man bio E.K.E. La raison de ce rappel est un faible dépassement de la norme dioxines. Il s'agit des oeufs portant la référence 0BE7050.

Plus précisément, sont concernés les oeufs Delhaize bio 6 (EAN 5400112107904) et 12 pièces (EAN 5400119521833) avec la date limite du 11/08 et vendus depuis le 19/07, les oeufs Cora et Match nature bio 10 pièces (EAN 5400134364965) et 6 pièces (EAN 5400134364958), à date du 18/08 et vendus depuis le 25/07, les oeufs Carrefour bio 6 (EAN 5400101054264 - DDM 12, 16 et 17 août) et 12 pièces medium (EAN 5400101054264), portant la date du 17/08 et vendus depuis le 20 juillet.

Le rappel touche également Intermarché et ses oeufs bio Moisson 6 (EAN 3250391753741, date 14 et 16 août) et 12 pièces medium (EAN 3250391753727), commercialisés depuis le 22 juillet et avec une date de consommation jusqu'aux 14 et 16 août.

Enfin, les lots Delfood et Bidfood bio E.K.E six pièces (EAN 5400708444444), en magasin depuis le 25 juillet, avec une DDM au 18/08, ceux de Lambrechts bio E.K.E six pièces (EAN 5400708444444), vendus depuis le 22/07 et The Eggman bio E.K.E six pièces (5400708444444), vendus depuis le 25/07, sont aussi rappelés.

Les produits ont été distribués par Delhaize, Carrefour, Match, Intermarché ainsi que par les grossistes Delfood (Thuin), Bidfood (Montignies-sur-Sambre), The Egg Man (Grimbergen) et Lambrechts (Tongres).

E.K.E demande de ne pas consommer ces produits et de les ramener en magasin.