Rafales de vent sur l'ensemble du pays : le Bois de la Cambre reste fermé jusqu'à lundi matin

De nombreux espaces verts de la capitale resteront fermés ce week-end en raison des fortes rafales de vent. Sauf incident, le Bois de la Cambre devrait rouvrir peu avant les heures de pointe de lundi.

Des parcs, cimetières et des rues fermés en région liégeoise

En raison des prévisions de l'Institut météorologique (IRM) pour ce week-end, les autorités liégeoises ont décidé de fermer les parcs et cimetières et ainsi d'en limiter l'accès par mesure de sécurité.

Une mesure similaire a été prise à Huy où la police applique son dispositif de précaution: les rues boisées et les parcs publics sont interdits à la circulation tant des piétons que des automobilistes. La mesure restera de mise jusqu'à ce que les vents diminuent. En attendant, elle concerne les avenues Delchambre, du Chéra et Godin-Parnajon, ainsi que les parcs Vierset et Bastin.

De manière générale, il est fortement déconseillé de se déplacer inutilement dans les endroits boisés. Les bus TEC sont quant à eux déviés.