Compte tenu des rafales de vent annoncées, les parcs, jardins et bois régionaux bruxellois, ainsi que les parkings de la forêt de Soignes seront inaccessibles au public à partir de ce jeudi à 11h30, a annoncé en fin de matinée Bruxelles Environnement. La fin de la restriction d'accès est prévue vendredi.

Bruxelles Environnement recommande d'éviter de circuler dans l'ensemble des espaces verts régionaux, et en particulier à proximité des arbres.

Des avis seront apposés aux entrées des espaces boisés et les gardiens informeront le public de leur fermeture. Des opérations d'inspection, de nettoyage et de sécurisation seront mises en oeuvre dès la levée de l'alerte. Une fois qu'elles auront été réalisées, les espaces verts seront rouverts au public.

