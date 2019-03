Radicalité animaliste: "La cause animale est loin d'être homogène"

Pierre Jassogne Journaliste Le Vif/L'Express

Luttes internes pour déterminer les modes d'action légitimes, surveillance policière constante et intérêt médiatique accru nourrissent la radicalité animaliste. Dans S'engager avec les animaux, ouvrage qu'il codirige avec Christophe Traïni, Fabien Carrié, sociologue à l'UCLouvain et spécialiste du radicalisme, s'intéresse aux militants de la cause animale et à l'évolution du mouvement depuis ses origines.

© Hatim Kaghat