Quinze sympathisants nazis parmi les candidats Vlaams Belang

Dix des candidats du parti extrémiste Vlaams Belang, dont deux têtes de liste, se livrent sur les réseaux sociaux à des sympathies pour Tomas Boutens, un ancien militaire qui a été reconnu coupable de terrorisme il y a cinq ans.

Il a dirigé le groupe néo-nazi "Bloed, Bodem, Eer en Trouw" et a planifié des attaques afin de garder la Flandre "blanche". Il voulait également assassiner Filip Dewinter (Vlaams Belang) afin de déclencher une guerre civile qui devait mener à un gouvernement de droite. Voir des candidats du Vlaams Belang soutenir ce type de personnalités est d'autant plus frappant que le parti a appelé récemment à la peine de mort pour les terroristes, écrit Het Laatste Nieuws.

Le journal a aussi trouvé cinq candidats dont une tête de liste qui "aiment" Adolf Hitler et d'autres expressions nazies. Le Vlaams Belang affirme qu'il va lancer une procédure disciplinaire à l'encontre de toutes les personnes impliquées. Mais les retirer des listes n'est plus possible, selon le parti d'extrême droite.

Belga