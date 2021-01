Quelque 80 policiers de l'est brabançon wallon en quarantaine

En raison de la contamination avérée de plusieurs personnes au coronavirus, quelque 80 (bien 80, et non 103 comme indiqué précédemment) membres du personnel de la zone de police de l'est du Brabant wallon ont été placés en quarantaine, a confirmé dimanche le président zonal. Une désinfection du commissariat et une évaluation de la situation sont prévues lundi.