Seulement un millier de doses du vaccin contre le coronavirus développé par l'entreprise pharmaceutique américaine Novavax ont été administrés en Belgique. Actuellement, quelque 420.000 dorment encore dans les frigos, relève vendredi la chaîne publique flamande VRT NWS.

Le sérum de Novavax est utilisé depuis début mars auprès des personnes allergiques aux autres vaccins anti-Covid. Il offre en outre une alternative aux vaccins maniant le matériel génétique. Contrairement aux vaccins à ARN messager de Pfizer et Moderna, celui de Novavax utilise en effet une technologie plus classique, similaire à celle du vaccin contre la coqueluche.

Sur les 500.000 doses de Novavax commandées, 423.000 ont été livrées depuis le début du mois de mars. Mais l'intérêt au sein de la population est faible, alors qu'à peine 575 Belges en ont reçu une première dose, 281 une deuxième et 113 la dose de rappel.

Le président de la taskforce Vaccination, Dirk Ramaekers, s'attendait à plus d'engouement, notamment auprès des sceptiques des vaccins à ARN messager. Le fait qu'on se trouve actuellement à la fin de la campagne de vaccination joue probablement, a estimé M. Ramaekers auprès de VRT NWS.

Le vaccin de Novavax se conserve neuf mois au frigo, soit jusqu'à la fin de cette année. "Nous prévoyons normalement une nouvelle campagne de vaccination à grande échelle après l'été", lors de laquelle le vaccin plus classique de Novavax sera proposé aux personnes allergiques ou à celles qui doutent de la technologie par ARN messager, a conclu le chef de la taskforce Vaccination.

