Une action de nettoyage mobilisant 110 bénévoles a eu lieu le long des berges de l'Escaut à hauteur d'Anvers. Au total 2.630 kilos de déchets ont été ramassés.

À cause des marées, les déchets qui finissent dans le fleuve y restent souvent des mois voire des années. "En deux jours nous avons collecté plus de 2.600 kilos de déchets", raconte Hanne Colette, organisatrice de l'action. "En plus de gros déchets, nous avons également trouvé des millions de granulés de plastique sur la berge. C'est hallucinant de trouver cela dans l'un des plus beaux endroits d'Anvers."

Dans le détail, les bénévoles ont ramassé 590,80 kilos de plastique, 146,10 kilos de verre, 800 kilos de fer et pas moins de 1.093,80 kilos de déchets résiduels, dont 17 pneus de voiture. Le vieux fer sera récupéré et le plastique et le verre seront recyclés.

"Le plastique ne se décompose en principe jamais, il met 500 à 1.000 ans pour disparaître", a expliqué Thomas De Groote de l'ONG River Cleanup. "Les microplastiques ont un impact sur l'homme, car nous les ingérons via notre alimentation. Ils ont un impact sur la fertilité, le cancer et sont des perturbateurs endocriniens. Nous savons que ces microplastiques viennent du port, il faut donc faire quelque chose de toute urgence."

Lors du World Cleanup Day en septembre, l'ONG nettoiera à nouveau la même berge de l'Escaut, afin de pouvoir comparer la quantité de déchets accumulés en quelques mois. Ce week-end, c'était la première fois que le site était déblayé aussi complètement avec l'enlèvement de déchets à moitié enfouis.

