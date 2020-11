Quelque douze mille élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont été absents des cours de manière injustifiée depuis la rentrée, soit une hausse de 50% par rapport à la même période l'an dernier, a indiqué mercredi devant le Parlement la ministre de l'Education, Caroline Désir (PS).

"On voit que par rapport à l'année passée, à la même période, là où on avait 8.000 cas recensés au mois de novembre 2019, on en a aujourd'hui 12.000", a confié la ministre devant les députés réunis en séance plénière.

Avec la crise sanitaire et la fermeture des écoles au printemps dernier, nombre d'enfants ont décroché de l'école. Dans d'autres cas, ce sont les parents, inquiets de la situation sanitaire, qui ont renoncé à renvoyer leur progéniture sur les bancs d'école. Même si le gouvernement a fait preuve de souplesse lors de la première vague pandémique, l'enseignement est redevenu pleinement obligatoire en FWB depuis septembre dernier pour tous les enfants à partir de cinq ans.

Au-delà de neuf demi-journées d'absence injustifiée à l'école, les écoles ont l'obligation d'informer l'administration de la FWB, laquelle prend alors contact avec les parents concernés pour leur rappeler la norme, en appui avec les services PMS.

A partir de 20 demi-journées d'absence injustifiée, la législation prévoit des sanctions qui peuvent aller jusqu'à des poursuites en justice contre les parents, a rappelé la ministre Désir en réponse à une question d'actualité de la députée Jacqueline Galant (MR).

Mercredi en fin d'après-midi, le porte-parole de M. Désir tenait toutefois à préciser à Belga que les chiffres livrés par la ministre portaient en réalité, non sur le seul mois de novembre comme indiqué aux députés, mais sur la période s'étendant de la rentrée de septembre jusqu'au 24 novembre.

La Fédération Wallonie-Bruxelles compte au total quelque 900.000 enfants en âge de scolarité.

"On voit que par rapport à l'année passée, à la même période, là où on avait 8.000 cas recensés au mois de novembre 2019, on en a aujourd'hui 12.000", a confié la ministre devant les députés réunis en séance plénière. Avec la crise sanitaire et la fermeture des écoles au printemps dernier, nombre d'enfants ont décroché de l'école. Dans d'autres cas, ce sont les parents, inquiets de la situation sanitaire, qui ont renoncé à renvoyer leur progéniture sur les bancs d'école. Même si le gouvernement a fait preuve de souplesse lors de la première vague pandémique, l'enseignement est redevenu pleinement obligatoire en FWB depuis septembre dernier pour tous les enfants à partir de cinq ans. Au-delà de neuf demi-journées d'absence injustifiée à l'école, les écoles ont l'obligation d'informer l'administration de la FWB, laquelle prend alors contact avec les parents concernés pour leur rappeler la norme, en appui avec les services PMS. A partir de 20 demi-journées d'absence injustifiée, la législation prévoit des sanctions qui peuvent aller jusqu'à des poursuites en justice contre les parents, a rappelé la ministre Désir en réponse à une question d'actualité de la députée Jacqueline Galant (MR). Mercredi en fin d'après-midi, le porte-parole de M. Désir tenait toutefois à préciser à Belga que les chiffres livrés par la ministre portaient en réalité, non sur le seul mois de novembre comme indiqué aux députés, mais sur la période s'étendant de la rentrée de septembre jusqu'au 24 novembre. La Fédération Wallonie-Bruxelles compte au total quelque 900.000 enfants en âge de scolarité.