Pour aplanir la courbe des contaminations et éviter la saturation des hôpitaux, la ministre francophone de l'Education, Caroline Désir, a décidé de l'arrêt temporaire des cours en présentiel pour les élèves du secondaire le 28 octobre dernier, et ce, jusqu'au 15 novembre 2020.

La rentrée post-vacances a été repoussée au 16 novembre pour tous les enfants de la maternelle à la fin du secondaire. Comment va s'organiser la rentrée après le congé de Toussaint ?

En ce qui concerne les élèves de maternelle jusqu'à la deuxième secondaire, ils peuvent retourner en classe et poursuivent leur apprentissage en présentiel, contrairement aux élèves de troisième, quatrième, cinquième secondaire et rhéto qui, eux, devront suivre une formule hybride (50% en présentiel et 50% à la maison).

L'enseignement spécialisé devrait reprendre en présentiel et sous la même formule que celle qui prévalait avant les vacances de Toussaint.

Les universités restent, quant à elles, fermées. Les cours sont dispensés à distance jusqu'au 13 décembre. Certaines activités de BAC 1 qui pourraient reprendre, sous des conditions encore à définir, à partir du 1er décembre.

La rentrée post-vacances a été repoussée au 16 novembre pour tous les enfants de la maternelle à la fin du secondaire. Comment va s'organiser la rentrée après le congé de Toussaint ?En ce qui concerne les élèves de maternelle jusqu'à la deuxième secondaire, ils peuvent retourner en classe et poursuivent leur apprentissage en présentiel, contrairement aux élèves de troisième, quatrième, cinquième secondaire et rhéto qui, eux, devront suivre une formule hybride (50% en présentiel et 50% à la maison).L'enseignement spécialisé devrait reprendre en présentiel et sous la même formule que celle qui prévalait avant les vacances de Toussaint.Les universités restent, quant à elles, fermées. Les cours sont dispensés à distance jusqu'au 13 décembre. Certaines activités de BAC 1 qui pourraient reprendre, sous des conditions encore à définir, à partir du 1er décembre.