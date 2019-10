Le nouveau gouvernement flamand propose un accord de 300 pages, mais sans tableaux budgétaires. C'est un constat déconcertant.

Ne croyez pas tout de suite le nouveau gouvernement flamand. Les semaines précédant les élections du 26 mai, il ne semblait pas y avoir de problème budgétaire en Flandre. Mais à peine 48 heures après l'élection, on a appris que le gouvernement flamand, formé par la N-VA, l'Open VLD et le CD&V, s'était retrouvé avec un déficit de plus de 600 millions d'euros. Aujourd'hui, les mêmes partis forment à nouveau le gouvernement flamand. Y aura-t-il quelqu'un pour croire que cette fois ils diront ouvertement de quoi il en retourne ?

...