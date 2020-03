A cause du coronavirus, de nombreux voyages scolaires sont annulés. Les parents d'élèves peuvent-ils espérer un remboursement, même partiel, des dépenses engagées ?

Au fur et à mesure que les cas de coronavirus augmentent dans notre pays, de plus en plus d'établissements scolaires décident d'annuler les voyages prévus dans les prochaines semaines, à la grande déception des élèves mais au soulagement des parents, sauf sur le plan financier. De nombreux parents qui ont déjà financé ce séjour scolaire, s'inquiètent de la possibilité d'être remboursés, en partie ou en totalité du coût de ce voyage d'études. En termes d'assurances annulation, il n'y a pas de dispositions clair dans ce type de circonstances. Les remboursements ne seront pas automatiques et les parents ne devraient pas espérer revoir l'entièreté des frais engagés, pour des voyages dont le coût peut parfois grimper à 900 euros. Dans le cas des voyages scolaires c'est au directeur de l'école de vérifier les conditions du contrat d'assurance. Chaque pouvoir organisateur devra prendre contact avec l'assureur au cas par cas pour tenter d'obtenir un remboursement, même partiel.Les raisons majeures d'annuler un voyage sont généralement un décès, une maladie, un gros dégât dans une maison... mais pas le risque de contracter une maladie à l'échelle mondiale. Les assureurs considèrent bien le coronavirus comme une épidémie. Cependant, la plupart d'entre eux ne prévoient pas de couverture des frais en cas d'annulation d'un voyage pour cette raison précise, donne comme explication Tests Achats. "La plupart des assurances annulation ne prévoient pas le cas de figure d'une épidémie, confirme François de Clippele, porte-parole d'Assuralia au micro de la RTBF. Pour les assureurs, une épidémie comme celle-ci est un risque totalement inconnu dans sa cause et surtout dans son ampleur, il est impossible de prévoir et donc de fixer une prime." L'assurance appelée "tous risques", moins répandue, pourrait amener une lueur d'espoir. "Exceptionnellement, dans certains contrats, cela peut être prévu quand le ministère des Affaires étrangères donne un avis négatif pour une région bien précise", ajoute le porte-parole d'Assuralia."Les conseils officiels aux voyageurs, tels que ceux émis par le SPF Affaires étrangères ou les conseils de l'OMS, sont des indicateurs importants pour déterminer si les circonstances inévitables et exceptionnelles peuvent s'appliquer", peut-on ainsi lire sur le site du SPF Economie. "Dans le cadre du coronavirus, les circonstances inévitables et exceptionnelles pourront être invoquées uniquement si le voyage s'effectue pendant que sévit l'épidémie et dans la zone touchée par celle-ci", précise le texte. Des subtilités existent toutefois : "Il ne sera pas question de circonstances inévitables et exceptionnelles par exemple si le coronavirus frappe dans le nord d'un pays et que le voyage se fait dans le sud à plusieurs centaines de kilomètres de là." "Ce ne sera pas non plus le cas si vous souhaitez annuler aujourd'hui un voyage à forfait dont le départ est prévu dans quelques mois", ajoute le SPF Economie, précisant que " tout doit être analysé au cas par cas, d'autres éléments pouvant être pris en considération".Pour l'heure, le ministère des Affaires étrangères "déconseille" tous les voyages prévus dans les régions infectées en Italie et en France, notamment. La subtilité du terme "déconseiller" utilisé par les autorités a ici son importance en cas de demande de remboursement pour l'annulation d'un voyage. Les assureurs pourraient en effet jouer sur les mots car "déconseiller" ne veut pas dire "interdire". Et en période d'épidémie, on ne peut pas parler de cas de force majeure. La situation peut être comparée à un vol annulé ou retardé pour cause de tempête ou de volcan en éruption. En cas de "circonstances dites inévitables et exceptionnelles", si l'école est passée par une agence de voyage, les possibilités de remboursement pourraient être plus souples. L'agence pourra envisager un geste commercial en proposant une alternative, comme reporter le séjour à une autre date ou proposer une autre destination. Pour les écoles, cependant, reporter un séjour peut présenter des difficultés d'agenda. Il est en effet difficile de postposer un séjour au ski au mois de mai ou un voyage de rhéto en pleine session d'examens au mois de juin. La Fédération Wallonie-Bruxelles a dores et déjà annoncé qu'elle n'interviendra pas pour aider les écoles et les parents. Ce dimanche, le cabinet de la ministre Caroline Désir (PS) a annoncé qu'aucune enveloppe n'était pour l'heure prévue afin de venir en aide aux écoles. "Nous conseillons aux écoles et aux parents de se tourner vers les assurances, les organisateurs de voyages ou encore le SPF Économie", indique le porte-parole de la ministre, Jean-François Mahieu. On sait que dans certains cas, des remboursements, même partiels, ont pu avoir lieu. Nous rappelons aussi que la FWB n'est pas partie prenante à l'organisation des voyages scolaires." Les parents devront donc prendre leur mal en patience, et espérer être un minimum dédommagés.