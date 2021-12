Quel est le niveau de vos connaissances en mathématiques ? Issues des Olympiades mathématiques belges de 2020, les questions de cet article visent à départager les meilleurs jeunes de Belgique.

Selon la dernière étude PISA qui date de 2019, les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles dépassent pour la première fois (depuis le début des tests PISA en 2000) la moyenne de l'OCDE en mathématiques. Et vous? Quel est le niveau de vos connaissances en mathématiques ? Faites le test : les questions ci-dessous sont issues des Olympiades mathématiques belges de 2020 organisées par la société belge des professeurs de mathématique. Chaque année, des milliers d'élèves de l'enseignement secondaire participent à ce concours de mathématiques.

Trois olympiades existents: la version miNIi destinée aux élèves de 1ères et de 2e secondaire, la version miDi pour les élèves de 3e et 4e secondaire et enfin la vers maXi pour les élèves de 5e et de rhéto. Vous trouverez les trois versions dans cet article. Pour gagner le concours, les jeunes passent par des éliminatoires, des demi-finales et enfin une finale.

Test des 1e et 2e secondaires

Test pour les 3e et 4e secondaires

Test pour les 5e secondaire et rhéto

