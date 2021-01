Les élèves de l'enseignement primaire qui se sont assis en classe ou au réfectoire à côté d'un élève qui a été infecté par le coronavirus sont considérés dès lundi comme des contacts à haut risque.

S'ils sont considérés comme contacts à haut risque, cela signifie que ces élèves devront également observer la quarantaine et être testés, rapporte samedi l'institut de santé publique Sciensano.

Des experts avaient déjà réclamé cette mesure il y a quelques jours, alors que des variantes plus contagieuses du virus font leur apparition. Afin de limiter au maximum le nombre d'élèves infectés, les experts soulignaient l'importance de définir des places fixes. À partir de lundi, tous les contacts à haut risque devront subir deux tests, au premier et au septième jour de leur quarantaine. Et toute personne dont le test est positif doit être isolée pendant 10 jours (au lieu de sept).

Pour prendre connaissance des mesures décidées lors du Comité de concertation du 22 janvier 2021, lire > Comité de concertation: Interdiction des voyages non essentiels à l'étranger et autres mesures :

