C'était à l'époque où le PTB se professionnalisait, mais pas encore autant qu'aujourd'hui.

" Il y a quatre ou cinq ans ", nous dit-on au siège du parti. Le document qui nous est parvenu, issu d'un groupe de travail " médias ", était largement inspiré d'un texte du SP néerlandais (Socialistische Partij, extrême gauche) et balisait les interventions médiatiques des membres. A côté des conseils bien connus (adapter les mots à son audience, ne pas se faire filmer au bureau mais sur le terrain, etc.), les recommandations vestimentaires étonnent. " Choisissez des vêtements raisonnablement propres et qui inspirent confiance. Il y a une interdiction au PTB des sacs en lin crasseux et du chewing-gum ", édictent les conseillers. Ils mettent en garde, aussi : " Un décolleté profond attire assurément l'attention, mais certains téléspectateurs pourraient ressentir des vertiges. " Ce document de bien avant #MeToo est, dit-on, tombé dans l'oubli. On traquera désormais les sacs de lin crasseux, les chewing-gums et les décolletés profonds sur les plateaux, pour voir.