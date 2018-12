Publifin: "Pour les salaires, qu'on aille balayer sur le seuil de Sonaca ou de la FN"

Cette dernière a par ailleurs assuré que sur les 33 recommandations de la commission Publifin, 31 ont été remplies. "Nous avons toujours eu le souci de respecter l'important travail réalisé par les parlementaires, quoi qu'ils affirment par voie de presse.

En contrepartie, eux pourraient respecter le nôtre", a-t-elle dit en réaffirmant par ailleurs son soutien au management actuel, "tant Stéphane Moreau que Jos Donvil ou Gil Simon". "Ce management qu'on jette aux orties a créé 900 emplois net et environs un milliard d'euros de valeur ajoutée", a poursuivi Muriel Targnion selon qui il importe, désormais, "d'installer un dialogue constructif avec le gouvernement wallon".

Mais pour ce faire, "je demande surtout à certains membres du cdH liégeois, et plus particulièrement à Mme Greoli, d'arrêter de faire porter son échec électoral personnel et celui de son parti au groupe Publifin", a-t-elle encore avancé.

Belga