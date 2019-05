Avec Ecolo et le Vlaams Belang, le Parti du travail de Belgique est le grand gagnant des élections. Avec le PVDA, il enverra 42 élus siéger aux différents niveaux de pouvoir, contre 8 en 2014.

Cela pourrait s'appeler " le syndrome Ruddy Warnier ". C'était le plus jeune à siéger au parlement wallon, en 2014. Sauf que l'élu PTB ne s'attendait pas vraiment à l'être et que, durant cette législature écoulée, il s'est surtout distingué par ses absences et son peu d'activité. La faute à des problèmes de santé... même si une enquête du magazine Médor, publiée en 2017, avait aussi révélé qu'il arrivait à l'intéressé de s'adonner à quelques travaux manuels à domicile pendant que ses collègues parlementaires bossaient à L'Elysette. Cela pourrait aussi s'appeler " maladie de jeunesse " : un " nouveau " parti ...