La ministre de l'Emploi Nathalie Muylle (CD&V) va soumettre à ses partenaires de gouvernement MR et Open Vld un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux ouvrant la porte à un congé parental supplémentaire pour les télétravailleurs isolés (parents seuls ou séparés) afin de s'occuper des enfants pendant le confinement, rapporte mardi de Morgen.

Une des conditions serait que l'un au moins des enfants ait 12 ans maximum, 21 ans pour une personne avec handicap. Les parents pourraient prendre le congé par semaine, la procédure serait la plus courte possible et la demande pourrait commencer après un mois de travail chez l'employeur du moment. De plus, le congé n'aurait pas d'impact sur le système régulier: le solde de congé parental resterait le même.

Une autre limite serait que le congé ne pourrait être pris que pour travailler à quatre cinquièmes ou à temps partiel. Le système serait valable jusqu'à la fin de l'année scolaire.

L'instauration d'un congé parental spécifique à la crise du coronavirus est une demande de la Ligue des Familles. Le projet de Mme Muylle est plus limité. Si la ministre reçoit l'appui de ses partenaires de gouvernement, elle pourrait présenter ce projet aux partis qui soutiennent les pouvoirs spéciaux.

