L'avocat général Véronique Truillet a entamé son réquisitoire devant la cour d'appel de Liège au procès d'Alain Mathot, poursuivi pour des faits de faux, de corruption passive et de blanchiment dans le cadre de la construction de l'incinérateur de déchets Uvelia à Herstal. Le ministère public appuie la thèse selon laquelle Alain Mathot a participé à la corruption et a influencé l'attribution du marché.

L'ancien député-bourgmestre de Seraing avait été acquitté en première instance des principaux faits, qui portaient sur des préventions de faux, de corruption passive et de blanchiment. Le parquet général, qui a fait appel de la décision, a critiqué le jugement rendu en première instance et a soutenu qu'Alain Mathot a bien été impliqué dans les faits de corruption.

Le ministère public donne du crédit au principal accusateur d'Alain Mathot, l'ancien patron d'Innova, Philippe Leroy. "Le choix du marché a été déterminé par l'influence des Mathot, père et fils, dans la région", a soutenu l'avocat général. Mme Truillet a affirmé que tout avait été fait pour que la corruption ne laisse pas de trace et ne soit pas visible. Elle affirme qu'une succession d'éléments corroborent les déclarations détaillées de Philippe Leroy. "Il existe des présomptions graves, précises et concordantes. Peu importe d'établir le scénario exact des faits. Il y a des éléments dont on ne pourra jamais connaître la réalité. Une stratégie a été mise en place pour qu'il n'y ait pas de trace de contact. Le premier juge a voulu chercher des certitudes là où il n'y avait pas de trace. Car, volontairement, ils n'ont pas voulu laisser de trace", a soutenu l'avocat général.

Selon le parquet, la défense tente de noyer le débat en s'accrochant à démonter des détails alors qu'il existe un ensemble d'éléments qui forment un faisceau de présomptions convergentes. Le réquisitoire se poursuit jusqu'en fin d'après-midi. La peine requise contre Alain Mathot sera annoncée en fin de réquisitoire.

