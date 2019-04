Les prisons de Jamioulx et de Hasselt ont équipé leurs cellules de téléphones depuis ce week-end. L'objectif est que toutes les prisons belges fassent de même d'ici l'automne, d'après les édition de mercredi des journaux Mediahuis.

De cette façon, les détenus peuvent appeler depuis leur cellule à un tarif préférentiel de 0,11 centimes par minute. Selon le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V), cette nouveauté offre un environnement plus sûr au personnel pénitentiaire". "Le détenu bénéficie également de davantage de liberté et peut téléphoner quand il le souhaite, avec à la clé moins de frustration et davantage de chances de réintégration" dans la société, souligne-t-il. Les numéros composés par les détenus sont enregistrés et peuvent être bloqués par la direction des établissements.