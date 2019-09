Les pompiers de Bruxelles sont intervenus à 47 reprises, essentiellement pour des avaloirs bouchés, dimanche suite aux précipitations et au vent, a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, durant les dernières vingt-quatre heures, pour trois arbres déracinés, et pour 34 avaloirs bouchés, entre autres dans le tunnel Louise à Bruxelles et le tunnel Georges Henri à Woluwe-Saint-Lambert. Ils ont également été appelés pour quatre dégâts des eaux chez des particuliers, et enfin pour six objets ballotés par le vent qui risquaient de tomber sur la voie publique (tuiles, corniches...).