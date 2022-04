L'Office des étrangers a accordé une protection temporaire à 28.590 réfugiés d'Ukraine depuis le début de la guerre, ressort-il de données de l'instance portant jusqu'à ce lundi.

Le nombre d'enregistrements est toutefois sensiblement inférieur ces derniers jours. Ainsi, 667 personnes ont reçu une protection temporaire lundi, 537 dimanche, 509 samedi et 941 vendredi.

Lors du pic du 15 mars, l'Office des étrangers avait accordé une protection temporaire à 2.124 réfugiés. Lorsqu'ils arrivent en Belgique, les réfugiés ukrainiens doivent s'enregistrer pour recevoir une protection temporaire (ils ne doivent pas demander l'asile).

Ils devaient initialement le faire au centre Bordet, à Bruxelles, avant qu'un nouveau centre, plus grand, n'ouvre ses portes au Heysel, dans la commune de Laeken, le 14 mars. L'Office des étrangers a introduit la possibilité de prendre rendez-vous en ligne une semaine plus tard afin de réduire les files sur place.

