Près de 12.000 jeunes ont marché aux quatre coins du pays lors du 8e Jeudi pour le climat

Si une marche plus officielle était organisée à Anvers, ce sont les Hutois qui ont été les plus nombreux à se faire entendre, avec environ 5.000 participants.

A Anvers, Anuna De Wever et Kyra Gantois, initiatrices du mouvement Youth For Climate, figuraient en tête du cortège, accompagnées par la Suédoise de 16 ans, Greta Thunberg. Selon la police, 3.000 jeunes ont marché derrière elles, afin de réclamer des politiques climatiques ambitieuses pour lutter contre le réchauffement.

"Notre message aux politiques aujourd'hui est: vous pouvez continuer à dire que nous devons retourner à l'école... ou vous pouvez vous mettre au travail", a déclaré Anuna De Wever.

"Les politiques et les personnes au pouvoir s'en tirent depuis bien trop longtemps sans rien faire pour lutter contre le réchauffement climatique", a embrayé Greta Thunberg. "Nous allons veiller à ce que cela n'arrive plus. Nous faisons l'école buissonnière parce que nous avons fait nos devoirs et eux, non."

A Huy, ce ne sont pas moins de 5.000 participants qui ont été dénombrés, des écoles primaires et secondaires de la ville. La marche, initiée par des élèves de l'athénée, a fait une longue boucle d'une bonne heure, avant une rencontre entre des représentants des élèves et le bourgmestre, Christophe Collignon.

Environ 1.500 jeunes, selon la police de Bruxelles-Ixelles, ont aussi manifesté pour le climat jeudi dans la capitale. Les participants ont suivi le parcours habituel. Ils sont partis de la gare du Nord vers 11h00 pour terminer à la gare du Midi.

Ils étaient nombreux encore à Malines, où la police a compté environ 1.000 personnes. Ceux-ci, à l'initiative de l'antenne locale de Youth for Climate, avaient déployé des pancartes aux messages originaux pour appuyer leur message, tels que "Plus d'abeilles, moins de pâté en croûte", "Nous ne voulons pas de Malines-sur-mer" et le traditionnel "Il n'y a pas de planète B", tout en chantant "On est plus chaud, plus chaud que le climat".

Près d'un millier d'étudiants du secondaire ont aussi arpenté les villes de Liège et Dinant, tandis qu'ils étaient environ une centaine à Louvain et Nivelles, et une trentaine à Hasselt.

C'est la huitième semaine consécutive que des actions sont organisées dans toute la Belgique contre le réchauffement climatique. Le neuvième "Jeudi pour le climat" est prévu le 7 mars à Louvain-la-Neuve.