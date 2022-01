La police de Bruxelles-Ixelles a mené, dans la nuit de samedi à dimanche, une vaste action de contrôle de l'alcool et des drogues au volant, lors de laquelle 964 conducteurs ont été testés. Au total, 60 d'entre eux ont eu des résultats positifs, 57 pour de l'alcool et 3 pour des drogues, a indiqué dimanche la police locale.

Les contrôles ont eu lieu au niveau de la place Poelaert, de la rue Belliard et du boulevard Baudouin.

Les policiers ont procédé au retrait de 12 permis de conduire et ont dressé des procès-verbaux pour 6 autres infractions diverses.

Le plus haut taux d'alcool dans le sang enregistré lors de cette opération était de 0,98 gramme par litre.

