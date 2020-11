Le Premier ministre Alexander De Croo a eu samedi un premier entretien téléphonique avec le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis sa prise de fonction en tant que chef du gouvernement fédéral pour discuter de la situation de leur pays respectif sur différents plans, a indiqué l'entourage de M. De Croo.

Le Premier ministre a entre autres exprimé son soutien aux réformes visant à améliorer la vie et le bien-être du peuple congolais, a-t-on précisé de même source à l'agence Belga.

La République démocratique du Congo (RDC) est "un partenaire important pour la Belgique au niveau bilatéral comme multilatéral", a souligné l'entourage du Premier ministre.

Elle aura un rôle important à jouer sur le continent africain en tant que présidence de l'Union africaine (UA) en 2021.

Le Premier ministre et le président Tshisekedi se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises pendant la période où M. De Croo était vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement.

L'année dernière, ils ont visité ensemble l'Institut tropical de médecine d'Anvers (IMT), qui joue un rôle central dans l'élimination de la maladie du sommeil en RDC, et qui collabore avec l'Institut national pour la Recherche biomédicale de Kinshasa dans le cadre de la pandémie de covid-19.

"La Belgique reste présente aux côtés de la RDC et soutient les réformes au profit de la population congolaise", a encore indiqué M. De Croo sur Twitter.

