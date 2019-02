Pourquoi vous payez en réalité deux fois vos médicaments

Que faire avec 684 euros ? Partir en city trip ? Tenter un (très) bon resto ? Offrir un beau bijou ? Ou bien acheter des médicaments ? Pas la peine : ça, l'Etat le dépense chaque année pour le compte de chaque citoyen. Et le calcul, c'est cadeau ! De la part de Test-Achats. Dans le nouveau numéro de son magazine Test Santé, l'association de défense des consommateurs a voulu savoir quel montant les Belges consacraient au poste " pilules et comprimés ". Pas seulement aux caisses des pharmacies, soit 150 euros en moyenne par an, selon la plus récente enquête sur le budget des ménages réalisée en 2016 par Statbel (direction générale statistique du SPF Economie). Mais surtout via les impôts et les cotisations sociales, qui servent à financer la part moins visible de l'iceberg médicamenteux.

...