Au cours des six premiers mois de 2018, près d'un cinquième des actes criminels commis dans notre pays l'ont été par une femme, révèlent les chiffres de la police fédérale. C'est la première fois que nous avons un aperçu de la criminalité féminine en Belgique.

Février 2007. Geneviève Lhermitte tue ses cinq enfants, âgés de 3 à 14 ans. Un an plus tard, elle est condamnée à perpétuité. Février 2015. Une femme de Lennik enferme ses filles de 2, 4 et 6 ans dans une dépendance de sa maison et met le feu. Les trois enfants meurent. En octobre 2018, elle est condamnée à 30 ans de prison en appel. Octobre 2017. La police de Bruges enquête sur les Zehbi, un gang de filles qui sème la terreur autour de la gare de la ville. Elles attaquent, frappent et donnent des coups de pied à leurs congénères. Tout est filmé et diffusé sur les médias sociaux. Août 2018. Une femme de Varsenare souffrant de dépression postnatale tue ses trois enfants de 4 ans, 2 ans et 3 mois. Elle est internée.

...