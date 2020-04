Pour Paul Magnette, il n'y aura pas de discussion sur une nouvelle coalition fédérale avant le 27 juin.

"Je ne suis pas sur la ligne de De Wever qui essaie de faire de la politique politicienne. Mais en repoussant toute discussion jusqu'en septembre, comme le veut le président du MR, c'est peut-être excessif. L'accord prévoit d'abord des pouvoirs spéciaux jusqu'au 27 juin, renouvelable une fois. Que fera-t-on à ce moment-là? C'est encore difficile à dire, mais jusque-là, au moins, nous n'entrerons pas dans ces discussions", a ainsi affirmé le président du PS, mercredi, dans La Libre.

Ce dernier est par ailleurs revenu sur le déconfinement qui semble s'annoncer. "Il y a des pressions pour que les entreprises reprennent une activité normale très vite, pour que les transports publics soient complètement relancés et qu'on rouvre les écoles. Notre priorité reste la santé publique et les risques de reprise de la pandémie sont réels", a-t-il expliqué. "Pour le monde du travail, nous demandons un triple accord. Le premier entre les partenaires sociaux, pour assurer de bonnes conditions de travail en lien avec les règles de distanciation sociale. Il faut des accords au niveau des secteurs, comme l'a fait le secteur de la construction et enfin il faut des accords dans les entreprises. Sans ces trois conditions, nous n'accepterons pas la reprise du travail", a averti le président du PS.

Quant aux écoles, "la réflexion doit être d'ordre pédagogique", a-t-il poursuivi en assurant enfin que le PS veillera "à ce que cette sortie de crise s'accompagne d'un plan d'urgence sociale", avec, entre autres, l'activation, dès cette année, de l'enveloppe bien-être prévue pour 2021-2022 et l'octroi automatique d'une aide financière spécifique à tous les bénéficiaires de la protection sociale.

