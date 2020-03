L'Union des villes et communes de Wallonie (UVCW) appelle jeudi soir le gouvernement fédéral au déclenchement "progressif et concerté" du plan général d'urgence à l'échelon national.

Elle va envoyer vendredi matin un rappel aux 262 bourgmestres du sud du pays sous forme de circulaire concernant leurs pouvoirs de police administrative générale et leurs responsabilités.

Aux yeux de l'organisation, "il n'est pas pensable" de laisser les seuls bourgmestres décider, sur base de leur pouvoirs ordinaires de maintien de l'ordre public communal, des mesures à prendre ou non pour protéger l'ensemble de la population nationale de l'épidémie.

Pour l'UVCW, face à cette menace sanitaire s'étendant à tout le territoire belge, "la seule législation adaptée est celle de la planification d'urgence et de la gestion de crise, par le déclenchement, concerté et progressif, du Plan général d'urgence à l'échelon national".

Ce que pourrait décider d'activer le conseil national de sécurité réuni jeudi soir à Bruxelles. A défaut d'une telle mesure, l'organisation recommande aux bourgmestres d'activer le plan général d'urgence et d'intervention au niveau de leur commune, et d'en informer leur gouverneur.

A charge pour ce dernier d'ensuite déclencher le plan d'urgence provincial (et d'en informer le ministre de l'Intérieur, en vue du déclenchement du plan d'urgence national) ou de motiver en quoi le ou les plans d'urgence communaux déclenchés n'avaient pas lieu de l'être, ou peuvent se poursuivre au niveau des seules territoires où les autorités communales ont décidé de l'activer, et pas ailleurs.

Enfin, les mesures de police administrative générale (arrêté de police) peuvent toujours être utilisées par les bourgmestres pour réguler voire interdire des manifestations et rassemblements, rappelle l'UVCW.

Elle va envoyer vendredi matin un rappel aux 262 bourgmestres du sud du pays sous forme de circulaire concernant leurs pouvoirs de police administrative générale et leurs responsabilités.Aux yeux de l'organisation, "il n'est pas pensable" de laisser les seuls bourgmestres décider, sur base de leur pouvoirs ordinaires de maintien de l'ordre public communal, des mesures à prendre ou non pour protéger l'ensemble de la population nationale de l'épidémie. Pour l'UVCW, face à cette menace sanitaire s'étendant à tout le territoire belge, "la seule législation adaptée est celle de la planification d'urgence et de la gestion de crise, par le déclenchement, concerté et progressif, du Plan général d'urgence à l'échelon national". Ce que pourrait décider d'activer le conseil national de sécurité réuni jeudi soir à Bruxelles. A défaut d'une telle mesure, l'organisation recommande aux bourgmestres d'activer le plan général d'urgence et d'intervention au niveau de leur commune, et d'en informer leur gouverneur. A charge pour ce dernier d'ensuite déclencher le plan d'urgence provincial (et d'en informer le ministre de l'Intérieur, en vue du déclenchement du plan d'urgence national) ou de motiver en quoi le ou les plans d'urgence communaux déclenchés n'avaient pas lieu de l'être, ou peuvent se poursuivre au niveau des seules territoires où les autorités communales ont décidé de l'activer, et pas ailleurs. Enfin, les mesures de police administrative générale (arrêté de police) peuvent toujours être utilisées par les bourgmestres pour réguler voire interdire des manifestations et rassemblements, rappelle l'UVCW.