Les informateurs royaux Georges-Louis Bouchez (MR) et Joachim Coens (CD&V) ont été reçus par le roi qui a décidé de prolonger leur mission jusqu'au 13 janvier.

Les présidents du MR et du CD&V feront un nouveau rapport au plus tard le 13 janvier prochain, selon un communiqué du Palais royal. La mission du duo avait débuté le 10 décembre dernier, pour tenter d'ouvrir la voie à la formation d'un gouvernement fédéral de plein exercice, dont la Belgique est privée depuis un an.

Lors d'une conférence de presse, les informateurs ont écarté vendredi l'alternative entre une coalition bourguignonne et une coalition arc-en-ciel. La seule solution possible se situera "au centre", a souligné M. Bouchez.