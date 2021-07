Le gouvernement fédéral et les entités fédérées se coordonneront afin d'éliminer la pollution aux substances perfluoroalkylées (PFAS) en Belgique et limiter à "un minimum absolu" leur utilisation, a annoncé jeudi la ministre fédérale de l'Environnement, Zakia Khattabi, à l'issue d'une conférence interministérielle de l'environnement. Ils veilleront également à un partage d'informations d'alertes précoces face à ces pollutions.

La réunion visait à faire le point sur la situation après les révélations sur les pollutions constatées autour de l'ancienne usine 3M à Zwijndrecht. En Wallonie, la présence de PFAS sur le site de la caserne Daumerie à Chièvres préoccupe également les autorités régionales. La conférence interministérielle a chargé un groupe d'experts de déployer une stratégie afin de garantir une approche cohérente entre les différents niveaux de pouvoir concernés. Sur la base des travaux de ce groupe, une nouvelle conférence aura lieu en novembre.

La ministre flamande Zuhal Demir a par ailleurs réclamé un renforcement des parquets pour poursuivre les infractions environnementales et insisté pour porter le point à l'UE. La Belgique fera inscrire à l'ordre du jour de la prochaine réunion des ministres de l'Environnement de l'Union européenne un point sur les PFAS.

Mme Demir (N-VA) affirme que la Flandre dispose depuis un an de normes sur l'assainissement des sols, tandis que ce n'est encore qu'en projet en Wallonie et à Bruxelles. Mais tous les gouvernements plaident pour plus d'actions, selon le communiqué de la ministre. Sur les PFAS, elle assure que la Flandre est, avec les Pays-Bas, certaines régions d'Allemagne et la Scandinavie, une des rares régions d'Europe à travailler sur un cadre. Elle exhorte l'UE à ne pas rester en retrait et à prendre des mesures. La ministre flamande a d'ailleurs aussi pris contact avec la Commission européenne.

