Pollution à Zwijndrecht: 3M refute tout rapport de cause à effet entre la présence de PFOS et les problèmes de santé

Aucun lien de cause à effet n'a été démontré entre la présence de PFOS (acide perfluorooctanesulfonique) et des problèmes de santé, a déclaré mardi Rebecca Teeters, vice-présidente de l'entreprise chimique 3M, au parlement flamand. Une contamination à ce produit chimique a été constatée dans et autour de l'usine 3M de Zwijndrecht, en province d'Anvers.

