Il y a cinq ans, Sandrine et Tanguy étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Cinq ans après le 22 mars 2016, Le Vif revient sur les événements en privilégiant le témoignage.

Comment on vit, après un attentat ? Quand on en a réchappé, sans qu'on y ait laissé une jambe ou un parent. Depuis les événements, Le Vif suit, pas à pas, Sandrine et Tanguy, victimes des événements. Que sont-ils devenus ces cinq dernières années ? Qui sont-ils devenus ? Et qu'avons-nous à apprendre, en tant que société, de l'histoire qui est la leur aujourd'hui ?

Pour écouter le podcast, appuyez sur "Play".

Crédits:

Réalisation: Pierre-Etienne Bonnet et Laurence Van Ruymbeke

Musiques: Universal

Pour aller plus loin > Le 22 mars, l'effet d'une bombe

Comment on vit, après un attentat ? Quand on en a réchappé, sans qu'on y ait laissé une jambe ou un parent. Depuis les événements, Le Vif suit, pas à pas, Sandrine et Tanguy, victimes des événements. Que sont-ils devenus ces cinq dernières années ? Qui sont-ils devenus ? Et qu'avons-nous à apprendre, en tant que société, de l'histoire qui est la leur aujourd'hui ?Pour écouter le podcast, appuyez sur "Play".Crédits: