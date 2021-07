Dans cet épisode de "Ce n'est pas si", Monsieur X, agent à la Sûreté de l'Etat sort de son habituelle réserve pour que les activités de son service soient mieux connues.

Dans ce podcast, pas de secret, pas de classifié. Le Vif s'intéresse à la Sureté de l'Etat et à son travail de l'ombre. Quel est son rôle? Quelles sont ses méthodes? A quel moment prend-elle une menace au sérieux? Comment la transmet-elle aux autorités? Et comment ses agents vivent-ils les menaces au quotidien? Réponses avec Monsieur X, un agent, et David Stans, expert en contrôle des services de renseignement.

Crédits:

Réalisation: Marie-Cécile Royen, Pierre-Etienne Bonnet et Laurence Van Ruymbeke

Coordination: Eglantine Nyssen

Musiques: Universal

